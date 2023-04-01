Galatasaray Adana Demirspor maçı BEIN izle, GS maçı linki

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Galatasaray'ın ilk planı: Baskı
Milli ara boyunca Adana Demirspor maçına hazırlanan Okan Buruk, rakibi karşısına çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. Savunmada Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Adekugbe'ye şans verecek Buruk, orta alanda Torreira-Oliveira ikilisine dönecek. Kanatlarda ise Kerem ile Rashica'yı oynatacak. 10 numarada ise ibre Mertens'te. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Dries Mertens ve Yunus Akgün arasında tercihini Belçikalı yıldızdan yana kullanacak. Buruk, maçın taktiğini ise ön alan baskısına vurgu yaptı. Hücum oyuncularından pres isteyen tecrübeli hoca, arka alandaki oluşması muhtemel boşluk için ise Torreira'yı görevlendirdi. Buruk, erken golle takımı coşturmayı hedefliyor.
Galatasaray'da ilk hedef 4'te 4
Sarı-kırmızılılar nisan ayında birbirinden zorlu maçlar oynayacak. Evindeki Adana Demirspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Karagümrük'ü konuk edecek. Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, 30 Nisan'daki Beşiktaş derbisi öncesinde rakipleriyle farkı açmanın planlarını yapıyor. Ayrıca 5 Nisan'da kupada Başakşehir randevusu var. Sarı kırmızılı takım Nisan ayında oynayacağı tüm maçları kazanarak yeniden çıkış yapmak istiyor.
Mertens'in 54 günlük hasreti sona eriyor!
Galatasaray'da diz iç bağlarındaki gerilme nedeniyle uzun süredir formaya hasret olan Dries Mertens, nihayet sahalara dönüyor. Son olarak 5 Şubat tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasında oynayan Belçikalı yıldız, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un 35 yaşındaki ismi, Adana Demirspor müsabakasında önemli bir koz olarak gördüğü ve hiç beklekemeden şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli 10 numaranın eksikliğini fazlasıyla hisseden Galatasaray, son 2 maçta toplam 2 gol atabildi. Bu süreçte Mauro İcardi de etkisiz kaldı. Maça ilk 11'de başlaması beklenen Mertens'in, İcardi'nin de gol hasretini bitirecek performansı sergilemesi umuluyor.
Demir'e deplasman yaramıyor
Mavi-Lacivertliler'in, Galatasaray deplasmanlarında yüzü gülmüyor... Adana Demirspor, şimdiye kadar Sarı-Kırmızılılar'a konuk olduğu maçın yalnızca 2'sini kazandı, 2 mücadele berabere bitti. Mavi-Şimşekler, 14 maçtan ise yenik ayrıldı.
Cim Bom'un yüzü evinde gülüyor
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 31 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cim Bom, sahasında son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray ligde Nef Stadyumu'nda 11 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2.haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti.
Okan Buruk sınırdaki isimleri uyardı!
Sezonun geri kalanında şampiyonluk yolunda birbirinden kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da son dönemde sınırda birçok isim bulunuyordu. Berkan Kutlu, bu hafta Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Diğer yandan takımın yıldızlarından; Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da sınırda yer alan isimler arasında. Bu doğrultuda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da öğrencilerini uyardı. Özellikle gereksiz kart görmemeleri gerektiğini anlatan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakemle polemiğe girmeden, rakip oyuncular ile tartışmadan maçları bitirmeniz gerekli. Şampiyonluk yolunda her birinize ihtiyacım var. Bu yüzden en ufak bir hataya tahammülümüz yok" diye konuştu.
Okan Buruk'un takıma mesajı: "Kazan ve rahatla"
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden bir gün önce sahaya çıkacak Cim-Bom'da başarılı çalıştırıcı, futbolcularına, "Kazanalım ve derbiyi rahat izleyelim. Adana maçı çok kritik." dedi. Ligde 26 haftada 25 maç yapan Sarı-Kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, en yakın takipçisi F.Bahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Teknik Direktör Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan A.Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-Lacivertli takım, 45 puanla haftaya 4. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada formasına kavuşacak. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti. Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in bugünkü mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor. Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı. Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son dönemde takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesinde kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi. Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularına, "Kazanalım ve derbiyi rahat izleyelim. Adana maçı sonrası BAY geçeceğiz. Belki de sezonun en kritik sınavına çıkıyoruz." uyarısında bulundu.
Galatasaray, yeni seri peşinde!
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray - Adana Demirspor maçı öncesi form durumu
Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.
Aslan yeni seri peşinde
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
38. randevu
Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 37 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.
İstanbul'daki maçlar
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ligde İstanbul'da yapılan 18 karşılaşmada Galatasaray 14, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 44, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 8 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 7'sinde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 28, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu.
Adana Demirspor'un İstanbul şanssızlığı
Mavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 30 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu müsabakaların tamamında gol yiyen (toplam 93) Adana Demirspor, 2 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 28 karşılaşmada 4 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. Adana Demirspor, söz konusu süreçte 2 galibiyeti geçen sezon Fenerbahçe ve bu sezon Kasımpaşa karşısında aldı.
En farklı skorlar
İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.