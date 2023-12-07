Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 11:24 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 11:24

Galatasaray-Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray-Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor. Süper Lig'in 15. haftasında puan durumunda ikinci sırada yer alan Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman?

Galatasaray-Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı devam ediyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı tarihi...

Galatasaray-Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler 
Gelirin kaçırılmaması hedefiyle yola devam eden Galatasaray, Devler Ligi'nde başarılı bir performans sergilemesi durumunda kasasına 400 milyon TL daha ekleyecek. Kısa vadeli finansal sorunları aşmak adına bu geliri kaçırmak istemeyen ekip, teknik direktör Okan Buruk'un öncülüğünde Adana Demirspor karşısında sakatlık riski taşıyan oyuncularını dinlendirerek, Danimarka deplasmanında en iyi kadrosunu sahaya sürme kararı almıştı.
Ancak bir taraftan da Adana Demirspor maçında muhtemel bir puan kaybının, teknik heyeti ciddi şekilde tedirgin ettiği bildiriliyor.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki başarılı performansına karşı Galatasaray, özellikle iç sahada puan kaybetmek istemiyor ve bu zorlu mücadeleyi kazasız atlatmanın formülünü arıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kerem Demirbay'ı sol stopere, Barış'ı ise sol beke hazırlayarak farklı kurgular deniyor ve maç gününe kadar çeşitli taktiksel denemeler yapmayı sürdürecek.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Müsabaka beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Maçın biletleri satışa çıktı

Maçın biletleri 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.

Bilet satışları, 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 6 Aralık Çarşamba günü saat: 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Dev derbinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe Dev derbinin hakemi belli oldu!
Google Gemini AI: Nedir, Nasıl Kullanılır? Gündem Google Gemini AI: Nedir, Nasıl Kullanılır?
Nicolas Pepe'nin döneceği tarih netleşti! Trabzonspor Nicolas Pepe'nin döneceği tarih netleşti!
Trabzonspor'un parlayan ismi Trabzonspor Trabzonspor'un parlayan ismi
Umut Bozok'un rotası İstanbul Trabzonspor Umut Bozok'un rotası İstanbul
7 Aralık dünya ne günü: 7 Aralık 2023 Mevlana Haftası Gündem 7 Aralık dünya ne günü: 7 Aralık 2023 Mevlana Haftası
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da kriz var! Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da kriz var!
8 Aralık 2023 dünya ne günü: Dünya Brownie Günü Gündem 8 Aralık 2023 dünya ne günü: Dünya Brownie Günü
Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi! Fenerbahçe Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kararı!
2
Manchester City çöküşte! Villa Park'ta 10 yıl sonra kayıp!
3
Galatasaray Divan Kurulu'nda talep: "Üyeliği askıya alınsın"
4
Okan Buruk'tan stoper kararı!
5
Galatasaray'da son maçına çıkabilir!
6
Fenerbahçe'den Szymanski için transfer kararı
7
Michy Batshuayi'den transfer kararı!

SON HABERLER

yukarı ok