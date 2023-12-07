Galatasaray-Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler 

Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Müsabaka beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Maçın biletleri 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.

Bilet satışları, 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 6 Aralık Çarşamba günü saat: 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı devam ediyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı tarihi...Gelirin kaçırılmaması hedefiyle yola devam eden Galatasaray, Devler Ligi'nde başarılı bir performans sergilemesi durumunda kasasına 400 milyon TL daha ekleyecek. Kısa vadeli finansal sorunları aşmak adına bu geliri kaçırmak istemeyen ekip, teknik direktör Okan Buruk'un öncülüğünde Adana Demirspor karşısında sakatlık riski taşıyan oyuncularını dinlendirerek, Danimarka deplasmanında en iyi kadrosunu sahaya sürme kararı almıştı.Ancak bir taraftan da Adana Demirspor maçında muhtemel bir puan kaybının, teknik heyeti ciddi şekilde tedirgin ettiği bildiriliyor.Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki başarılı performansına karşı Galatasaray, özellikle iç sahada puan kaybetmek istemiyor ve bu zorlu mücadeleyi kazasız atlatmanın formülünü arıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kerem Demirbay'ı sol stopere, Barış'ı ise sol beke hazırlayarak farklı kurgular deniyor ve maç gününe kadar çeşitli taktiksel denemeler yapmayı sürdürecek.