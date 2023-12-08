Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 19:48 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 19:48

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | GS Adana Demirspor beIN SPORTS 1 canlı izle

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Adana Demirspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. 23 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, taraftarı önünde Adana Demirspor karşısında yine mutlu sona ulaşmak ve maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. Şifresiz olarak Bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | GS Adana Demirspor beIN SPORTS 1 canlı izle
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Galatasaray - Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. 
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE



GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER


Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech, kadroda yer almadı.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Angelino, Eyüp, Zaha, Halil, Kaan, Sérgio, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.

Adana Demirspor: Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Badou Ndiaye, Emre, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang.



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Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.

Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Hakim Ziyech'in ise durumları ise maç saatinde netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi dört futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor; Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

HAKIM ZIYECH ÇOK FORMDA

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son 2 resmi maçta 3 gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, Süper Lig'deki Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinde de 1 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaşan Ziyech, Adana Demirspor maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayaklarından olacak.

SAHASINDA 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SAHASINDA YENİLMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.

EN İYİ SAVUNMA GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 14 mücadelede 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü. Yaptığı 14 maçın 8'inde kalesini gole kapatan "Cimbom" en az gol yiyen takım oldu.

Galatasaray, 37 gol atan Fenerbahçe'den sonra en iyi hücum performansını gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Adana Demirspor, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Yukatel Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.

Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.

39. RANDEVU

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 19 karşılaşmada Galatasaray 15, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 46, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 9 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 8'inde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 30, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu.

"Mavi Şimşekler" Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

ADANA DEMİRSPOR'UN İSTANBUL ŞANSSIZLIĞI

Mavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 35 maçta sadece 4 kez kazanabildi.

Söz konusu müsabakaların 1'i hariç tamamında gol yiyen (toplam 101) Adana Demirspor, 4 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 31 karşılaşmada 4 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.

Adana Demirspor, söz konusu süreçteki galibiyetleri Fenerbahçe, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'a karşı aldı.

EN FARKLI SKORLAR

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

 

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