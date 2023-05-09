Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.
35 yaşındaki Arjantinli'nin Barcelona'yı dönmesi beklenirken, Cristiano Ronaldoı ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı öne sürüldü. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.
"YILLIK 400 MİLYON EURO MAAŞ"
Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı.
AFP'nin haberinde, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı iddia edildi.
RMC: "SEZON BİTMEDEN ADIM ATMAYACAK"
Dünya basınına son dakika gelişmesi olarak düşen bu iddianın ardından Fransa'dan yeni bir haber geldi. Fransız basınından RMC Sport, Lionel Messi'nin Fransa Ligue 1 bitmeden geleceğiyle ilgili karar vermeyeceğini öne sürdü.
35 yaşındaki Arjantinli'nin Barcelona'yı dönmesi beklenirken, Cristiano Ronaldoı ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı öne sürüldü. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.
"YILLIK 400 MİLYON EURO MAAŞ"
Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı.
AFP'nin haberinde, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı iddia edildi.
RMC: "SEZON BİTMEDEN ADIM ATMAYACAK"
Dünya basınına son dakika gelişmesi olarak düşen bu iddianın ardından Fransa'dan yeni bir haber geldi. Fransız basınından RMC Sport, Lionel Messi'nin Fransa Ligue 1 bitmeden geleceğiyle ilgili karar vermeyeceğini öne sürdü.
Lionel Messi, Al Hilal ile resmi sözleşme imzalamasının ardından futbol tarihine geçecek bir maaş alacak.✍️
⚡️Yıllık: 400.000.000€
⚡️Aylık: 33.333.333€
⚡️Günlük: 1.111.111€
⚡️Saatlik: 46.296€
⚡️Dakikada: 772€
⚡️Saniyede: 13€ pic.twitter.com/6iExa5EOyq
— Sporx (@sporx) May 9, 2023