Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

"YILLIK 400 MİLYON EURO MAAŞ"

RMC: "SEZON BİTMEDEN ADIM ATMAYACAK"

Lionel Messi, Al Hilal ile resmi sözleşme imzalamasının ardından futbol tarihine geçecek bir maaş alacak.✍️



⚡️Yıllık: 400.000.000€

⚡️Aylık: 33.333.333€

⚡️Günlük: 1.111.111€

⚡️Saatlik: 46.296€

⚡️Dakikada: 772€

⚡️Saniyede: 13€ pic.twitter.com/6iExa5EOyq



— Sporx (@sporx) May 9, 2023

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.35 yaşındaki Arjantinli'nin Barcelona'yı dönmesi beklenirken, Cristiano Ronaldoı ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı öne sürüldü.; Lionel Messi,Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu.AFP'nin haberinde, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı iddia edildi.Dünya basınına son dakika gelişmesi olarak düşen bu iddianın ardından Fransa'dan yeni bir haber geldi.