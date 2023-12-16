Haber Tarihi: 16 Aralık 2023 16:55 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 16:55

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Final Maçı - 2023 Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde bir diğer Türk takımı olan Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda tarihi final maçına çıkacak olan iki Türk takımı, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Peki, Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Final Maçı - 2023 Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı ve Vakıfbank kozlarını paylaşacak. Dünya şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı ve Vakıfbank tarihi bir final maçına çıkacak. Peki, Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ECZACIBAŞI-VAKIFBANK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde iki Türk takımı tarihi bir final maçına çıkacak. 17 Aralık Pazar günü oynanacak olan Eczacıbaşı-VakıfBank finali saat 14.30'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İLK KEZ İKİ TÜRK TAKIMI KARŞI KARŞIYA

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Yarınki final maçını kazanan, dünyanın en büyüğü olacak.

Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.
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