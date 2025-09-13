-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Fiorentina - Napoli maçı canlı izle şifresiz | Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Tarihi: 13 Eylül 2025 15:47 -
Güncelleme Tarihi:
13 Eylül 2025 15:48
Fiorentina - Napoli maçı canlı izle şifresiz | Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?
Fiorentina - Napoli maçını ücretsiz TNT Sports izle | Fiorentina - Napoli maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TNT Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fiorentina - Napoli maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fiorentina - Napoli maçı canlı yayın izleme detayları
İtalya Serie A'de bu hafta Fiorentina ve Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele TNT Sports ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TNT Sports canlı izle, TNT Sports şifresiz" araması yapıyor. Fiorentina - Napoli maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
FIORENTINA - NAPOLI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Fiorentina - Napoli maçını şifresiz ve canlı izlemek için TNT Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TNT Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. FIORENTINA - NAPOLI MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ FIORENTINA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İtalya Serie A'de bu Fiorentina, Napoli ile karşı karşıya gelecek. Fiorentina - Napoli maçı TNT Sports üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. FIORENTINA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fiorentina - Napoli maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TNT Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.