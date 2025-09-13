Haber Tarihi: 13 Eylül 2025 15:47 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 15:48

Fiorentina - Napoli maçı canlı izle şifresiz | Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina - Napoli maçını ücretsiz TNT Sports izle | Fiorentina - Napoli maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TNT Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fiorentina - Napoli maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fiorentina - Napoli maçı canlı yayın izleme detayları

Fiorentina - Napoli maçı canlı izle şifresiz | Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
İtalya Serie A'de bu hafta Fiorentina ve Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele TNT Sports ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TNT Sports canlı izle, TNT Sports şifresiz" araması yapıyor. Fiorentina - Napoli maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
FIORENTINA - NAPOLI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fiorentina - Napoli maçını şifresiz ve canlı izlemek için TNT Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TNT Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FIORENTINA - NAPOLI MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FIORENTINA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Serie A'de bu Fiorentina, Napoli ile karşı karşıya gelecek. Fiorentina - Napoli maçı TNT Sports üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

FIORENTINA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Napoli maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TNT Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da deja vu: Muslera ve Uğurcan! Galatasaray Galatasaray'da deja vu: Muslera ve Uğurcan!
Filipe Luis'ten Fenerbahçe'ye ret! Fenerbahçe Filipe Luis'ten Fenerbahçe'ye ret!
Getafe, Real Oviedo'yu ilk yarıda geçti La Liga Getafe, Real Oviedo'yu ilk yarıda geçti
Süper Lig'de protesto! Galatasaray Süper Lig'de protesto!
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'ya mağlup oldu Futbol Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'ya mağlup oldu
Eyüpspor - Galatasaray Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle) Gündem Eyüpspor - Galatasaray Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Bein Sports 1 Canlı İzle: Eyüpspor - Galatasaray bedava izle Gündem Bein Sports 1 Canlı İzle: Eyüpspor - Galatasaray bedava izle
Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı izle kesintisiz donmadan Gündem Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Eyüp GS maçı canlı link, Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı yayın Gündem Eyüp GS maçı canlı link, Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı yayın
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eyüpspor - Galatasaray: 11'ler
2
TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçına saat değşikliği!
3
Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi şok: 9 kişiye mağlup!
4
Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!
5
Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti!
6
Alperen Şengün'den Yunanistan'a deniz göndermesi!
7
Transfer dönemi sona erdi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.