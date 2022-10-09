Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Feyenoord ile Twente takımları kozlarını paylaştı. Feijenoord Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.



ORKUN KÖKÇÜ TWENTE'YE GOL ATTI



Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile 64. dakikada Hancko kaydetti. Orkun Kökçü 68. dakikada yerini Igor Paixao'ya bıraktı. Konuk takımda ayrıca 45+2. dakikada Cerny kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Bu sonucun ardından Feyenoord 2 hafta aradan sonra 3 puan elde etti ve 20 puana ulaştı. Twente ise 16 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Feyenoord deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Twente de Groningen'i konuk edecek.





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