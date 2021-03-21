Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde 27. farklı 11

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde bu sezon 27. kez farklı ilk 11 tercih edildi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde 27. farklı 11
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21 Mart 2021 18:05
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu sezon 30. maçında 27. farklı 11'i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle birçok maçta aynı 11 ile sahada olamazken, devre arasında yapılan transferlerin ardından bu seri devam etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde İrfan Can Kahveci ilk 11'de yer aldı ve sarı-lacivertlilerde bu sezon 27. farklı 11 derbide görev almış oldu.





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