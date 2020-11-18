Fenerbahçe'de fikstür isyanı

Fenerbahçe, fikstür sıkışıklığından dolayı tepkili. Sarı-lacivertlilerde Altay, Ozan, Nazım, Caner, Novak, Pelkas ve Tisserand milli takımlarında bulunuyor ve bu gece maçlara çıkacak. Bu futbolcular, yarın Türkiye'ye dönecek.



Sarı lacivertliler tam kadroyla cuma günü tek idman yapıp cumartesi günü Gençlerbirliği maçı için sahada olacak. 7 futbolcunun fiziksel ve zihinsel olarak yorgun dönecek olması Teknik Direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.



SALI GÜNÜ TÜRKİYE KUPASI



Bulut ve yönetim, salı gününe Türkiye Kupası maçının koyulmasıyla birlikte yaşanacak fikstür sıkışıklığından dolayı tepkili. Yöneticiler, kupa maçının çarşamba veya perşembe günü oynatılmasının daha doğru olduğunu düşünüyor.



Öte yandan ikinci testin ardından İstanbul'a dönecek ve karantina sürecine girecek olan Valencia ile Hollanda Ümit Milli Takımı'nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



