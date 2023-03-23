Haber Tarihi: 23 Mart 2023 19:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 19:17

Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle

Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle... Fenerbahçe Zenit maçıyla Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendirecek. Peki gelirinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanan Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı izlenebilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle
Abone Ol
Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilecek arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI CANLI İZLE

23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Zenit maçı FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak

Sar-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca karşılaşmayla ilgili şu detaylara yer verildi: "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız."

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 19:00'da başladı. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ


F.Bahçe: İrfan, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro

Zenit: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Teravih ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? 2023 Gündem Teravih ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? 2023
Çağlar Söyüncü'den Chelsea'ye ret! Kararını verdi Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'den Chelsea'ye ret! Kararını verdi
Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle Gündem Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle
Barcelona'ya Firmino önerisi! Barcelona Barcelona'ya Firmino önerisi!
İlk hangi il oruç açar? 2023 orucu en son hangi şehir açar? Gündem İlk hangi il oruç açar? 2023 orucu en son hangi şehir açar?
Louis Saha: 'Weghorst, Kane kalitesinde değil' Manchester United Louis Saha: "Weghorst, Kane kalitesinde değil"
Şenol Güneş: 'Dele Alli'ye ceza verdik' Beşiktaş Şenol Güneş: "Dele Alli'ye ceza verdik"
iddaa'da Danimarka, İtalya ve Slovakya için özel oyun Futbol iddaa'da Danimarka, İtalya ve Slovakya için özel oyun
Maxim'den derbi ve transfer itirafı! Beşiktaş Maxim'den derbi ve transfer itirafı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Büyükekşi: "Lale Orta ile devam!"
2
Simge Sağın'dan Mauro Icardi açıklaması
3
Nuri Şahin'e Dortmund'dan bomba teklif!
4
Galatasaray'dan TFF'ye Hakan Ceylan başvurusu!
5
İşte Beşiktaş'ın istediği puan durumu
6
Mertens için transfer itirafı
7
CANLI | Fenerbahçe - Zenit

SON HABERLER

yukarı ok