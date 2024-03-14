Haber Tarihi: 14 Mart 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 16:54

Fenerbahçe - Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise canlı izle

Fenerbahçe - Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu maç öncesi gündeme geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile evinde karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise canlı izle
Abone Ol
Union SG - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu maç öncesi gündeme geldi. Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına konuk olacak. Union SG - Fenerbahçe karşılaşması Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. UEFA Konferans Ligi heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Peki Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Union SG - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.

Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Belçika'da kazandığı 3-0'ın rövanşında İstanbul'da Union Saint Gilloise takımını ağırlayacak. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe'ye tur için alacağı her türlü galibiyet, beraberlik, bir ve iki farklı mağlubiyet yetecek.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR 

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar belli oldu. Maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar için derledik.

Çin: QQ Sports Live
Avusturya: Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 6
Danimarka: TV2 Play Denmark
Finlandiya: Elisa Viihde Viaplay
Fransa: RMC Sport en direct
Norveç: Viaplay Norway
Polonya: Viaplay Poland
İspanya: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 7
İsveç: Viaplay Sweden
İsviçre: Blue Sport, Blue Sport 13 Live
Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX
FENERBAHÇE - UNİON SG MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.



Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Vanhoutte, Machida, Montes, Rasmussen, Sadiki, Teklab, Puertas, Nilsson, Eckert.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 isim zorlu maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.

EVİNDEKİ BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI


Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

AVRUPA'DA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

GALİBİYET VE MAĞLUBİYET SAYILARI EŞİT

Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. RANDEVU

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 16. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 15

 11

 -

 4

 41

 19
TOPLAM

 267

 106

 55

 106

 363

 380

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arsenal'de White ile yeni sözleşme Arsenal Arsenal'de White ile yeni sözleşme
Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı TV 8,5 canlı izle | FB - Union Saint Gilloise şifresiz canlı izle Gündem Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı TV 8,5 canlı izle | FB - Union Saint Gilloise şifresiz canlı izle
Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! Beşiktaş Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı!
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gündem Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Göztepe'de ortaya çıkan tablo sevindirdi Spor Toto 1. Lig Göztepe'de ortaya çıkan tablo sevindirdi
Manisa FK'da Lima takıma dönüyor Spor Toto 1. Lig Manisa FK'da Lima takıma dönüyor
Tribünde rahatsızlanan Galatasaray taraftarı toprağa verildi Galatasaray Tribünde rahatsızlanan Galatasaray taraftarı toprağa verildi
Toni Kroos milli takıma geri döndü! Real Madrid Toni Kroos milli takıma geri döndü!
Belçika Milli Takımı'na iki tanıdık isim Dünya Futbolu Belçika Milli Takımı'na iki tanıdık isim
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Atletico Madrid penaltılarda Inter'i eledi
2
Galatasaray'da Nelsson gerçekleri: 10 milyon euro'ya gidecekti
3
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise: Muhtemel 11'ler
4
Michy Batshuayi'ye Leeds United kancası
5
İşte Davinson Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
6
Ümit Karan'dan Ali Koç'a yanıt: "Arkamda oturuyordu, anlatsın"
7
Premier Lig'de müthiş dönüş! 3-0'dan 4-3'e

SON HABERLER

yukarı ok