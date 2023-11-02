Haber Tarihi: 02 Kasım 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 12:19

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FB-TS maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası geride kaldı ve 11. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Haftanın en kritik maçında lider Fenerbahçe, Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FB-TS maçı ne zaman?
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Süper Lig'de 11. hafta mücadeleleri için geri sayım başladı. Söz konusu haftada lider Fenerbahçe evinde, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala futbolseverler için; maçın günü, saati, biletleri ve muhtemel 11'lerine dair ilk bilgileri bir araya getirdik... FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletlerinin 1 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI


Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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