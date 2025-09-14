Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçının ardından Ali Koç'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor mücadelesini stadyumdan takip etti.
Ali Koç, maçın ardından stadyumdan çıktı teknesine geçmek istediği sırada taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, bu anlarda, "Ali Koç istifa." tezahüratları yaptı.
🎥Fenerbahçeli bazı taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.pic.twitter.com/kWRRLLHVNm
