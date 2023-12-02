Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 11'ler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Fenerbahçe - Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe rakibini eli boş gönderme peşinde. Sivasspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe ile Sivasspor arasında 4 Aralık Pazartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20.00'de başlayacak.Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi.Temsilcimiz 6-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet alırken grupta 3. sıraya geriledi.Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe yeniden rotasını Süper Lig'e çevirdi.Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile liderlik kapışması yapan Fenerbahçe, 14. haftada Sivasspor'u konuk edecek.Sakatlıklar yüzünden stoper hattında genç Yusuf ve İsmail Yüksek'e şans veren tecrübeli çalıştırıcı Sivasspor maçı öncesi büyük endişi duyuyor.Fred, Becao ve Djiku'nun sakatlıkları sonrası düşüşe geçen sarı lacivertlilerde sakatlıkların son durumu merak ediliyor.Fenerbahçe'nin Pendikspor'la oynadığı maçta sakatlanan Fred'in milli arada takıma dönmesi bekleniyordu.Ancak beklenen olmadı. Brezilyalı oyuncu, Karagümrük ve Nordsjaelland maçlarında forma giyemedi.Sambacı her ne kadar topla çalışmalara başlasa da fizik olarak henüz hazır hale gelemedi.Sivasspor maçında da Fred'in oynama ihtimali %50...Teknik direktör İsmail Kartal da sağlık heyetinden gelecek rapora göre oyuncusuna şans verecek.Tecrübeli yıldız sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli bir görev üstlenen Fred, bu sezon 13 maçta forma giydi.Brezilyalı yıldız 4 asistlik performans sergiledi.Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fred'in sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon yer alıyor.