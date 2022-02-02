Fenerbahçe, Seferovic'ten vazgeçmedi

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yine Haris Seferoviç...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Fenerbahçe, Seferovic'ten vazgeçmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2022 12:42
Fenerbahçe, forvet sorununu Haris Seferoviç ile çözmeye çok yaklaşmıştı. 29 yaşındaki golcünün kiralanması için tüm taraflarla anlaşma sağlanmıştı. Ancak Benfica'nın diğer forveti Darwin Nunez'e transferin son gününde West Ham'ın ciddi bir teklif yapması, işleri bozmuştu.

Benfica, Nunez'in satılma olasılığını düşünerek Seferoviç'in ayrılığını rafa kaldırmıştı. Ancak Uruguaylı yıldızın transferi gerçekleşmedi ve takımda kaldı. Böylece Sarı-Lacivertliler'in İsviçreli golcüyü kiralama umutları yeniden arttı.

Benfica, Jorge Jesus döneminde çift forvetle oynarken bile Seferoviç fazla şans bulamıyordu. Yeni teknik direktör Verissimo'nun tek forvete dönmesi, altyapıdan yetişen Gonçalı Ramos'un da rekabete dahil olmasıyla birlikte 29 yaşındaki oyuncunun forma giyme ihtimali iyice azaldı.

İsviçreli futbolcu bu nedenle ayrılmayı çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, kısa süre içerisinde Benfica ile yeniden masaya oturup bu transferi noktalamaya çalışacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.