Fenerbahçe, Seferovic'ten vazgeçmedi

Fenerbahçe, forvet sorununu Haris Seferoviç ile çözmeye çok yaklaşmıştı. 29 yaşındaki golcünün kiralanması için tüm taraflarla anlaşma sağlanmıştı. Ancak Benfica'nın diğer forveti Darwin Nunez'e transferin son gününde West Ham'ın ciddi bir teklif yapması, işleri bozmuştu.



Benfica, Nunez'in satılma olasılığını düşünerek Seferoviç'in ayrılığını rafa kaldırmıştı. Ancak Uruguaylı yıldızın transferi gerçekleşmedi ve takımda kaldı. Böylece Sarı-Lacivertliler'in İsviçreli golcüyü kiralama umutları yeniden arttı.



Benfica, Jorge Jesus döneminde çift forvetle oynarken bile Seferoviç fazla şans bulamıyordu. Yeni teknik direktör Verissimo'nun tek forvete dönmesi, altyapıdan yetişen Gonçalı Ramos'un da rekabete dahil olmasıyla birlikte 29 yaşındaki oyuncunun forma giyme ihtimali iyice azaldı.



İsviçreli futbolcu bu nedenle ayrılmayı çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, kısa süre içerisinde Benfica ile yeniden masaya oturup bu transferi noktalamaya çalışacak.





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