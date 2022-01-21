Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de bu sezon joker adama dönüşen Ferdi Kadıoğlu, Altay karşısında da başarılı bir oyun ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu
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21 Ocak 2022 12:18
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de bu sezon takımın jokeri olan Ferdi Kadıoğlu, Altay karşısında da görev adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Genç yıldız, ilk yarıda sağ kanatta, ikinci devrede ise sol bekte oynadı. 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcu tam 102 kez topla buluştu. Ferdi Kadıoğlu, 17 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı, 4 top kaptı ve 2 atak uzaklaştırdı.

Genç oyuncu ayrıca arkadaşlarına 2 şut pası verdi. Ferdi, iki farklı bölgede oynadığı maçta sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı. 

 

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