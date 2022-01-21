Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de bu sezon takımın jokeri olan Ferdi Kadıoğlu, Altay karşısında da görev adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.



Genç yıldız, ilk yarıda sağ kanatta, ikinci devrede ise sol bekte oynadı. 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcu tam 102 kez topla buluştu. Ferdi Kadıoğlu, 17 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı, 4 top kaptı ve 2 atak uzaklaştırdı.



Genç oyuncu ayrıca arkadaşlarına 2 şut pası verdi. Ferdi, iki farklı bölgede oynadığı maçta sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.







