Haber Tarihi: 30 Mayıs 2025 15:32 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 15:32

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile sahasında bu yılın son mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de 81 puanı bulunan ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında galibiyet alarak lige ara vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, son haftada Konyaspor'u yenerek taraftarına bu sezon için veda etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

81 PUANLA İKİNCİ SIRADA

Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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