Haber Tarihi: 22 Şubat 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 13:24

Fenerbahçe Konferans Ligi Rakibi: UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oluyor UEFA Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Bu akşam Konferans Ligi'nde oynanacak olan play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Konferans Ligi Rakibi: UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Konferans Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunu es geçerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

21 Şubat Çarşamba:

20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)

22 Şubat Perşembe:

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)
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