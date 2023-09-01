Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 12:29

Fenerbahçe kaçıncı, hangi torbada? Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup rakipleri

Fenerbahçe kaçıncı, hangi torbada? UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında bu akşam Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi. Rakibini ilk maçta 5-1 mağlup eden sarı lacivertliler, rövanş maçında da galip ayrılarak gruplara katılma hakkı kazandı. İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...

Fenerbahçe kaçıncı, hangi torbada? Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup rakipleri
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UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin kaçıncı torbada olduğu, merak konusu olurken birçok sporsever de sarı-lacivertli ekibin rakiplerini araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz dün Twente ile kozlarını paylaştı. İlk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler bu maçta rakibini 1-0 yendi. Peki Fenerbahçe kaçıncı torbada? 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri kim? 
FENERBAHÇE KAÇINCI, HANGİ TORBADA YER ALACAK?
UEFA Konferans Ligi'nde torbalar, dün akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarından sonra belli oldu.

Twente'yi deplasmanda da mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, 1. torbada yer alacak. İşte, UEFA Konferans Ligi torbaları...

UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani


 

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile, Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımı ile, Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi Twente ile bu akşam rövanş karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini yenerek gruplara kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar… 
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ 2023-2024 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.

Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

UEFA KONFERANS LİGİ BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLER

Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

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