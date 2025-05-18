Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 18:21 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 18:21

Fenerbahçe Eyüpspor ücretsiz izle | Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı yayın linki

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı beIN Sports 1 bedava yayın linki | Fenerbahçe - Eyüpspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Eyüpspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Eyüpspor maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Eyüpspor ücretsiz izle | Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı yayın linki
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Fenerbahçe Eyüpspor maçı şifresiz izle! Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE EYÜPSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI HAKEMLERİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak. Var koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy, yer alacak.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR FORM DURUMLARI


Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor. ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor. Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Halil, Emre, Tayfur, Ampem, Thiam.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de bu müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.


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