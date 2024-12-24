Fenerbahçe'den Rashford'a yakın takip!

Fenerbahçe, Manchester United'da geleceği belirsiz olan Marcus Rashford'un durumunu takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Rashford'a yakın takip!
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24 Aralık 2024 17:31
Ocak ayındaki transfer dönemi için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe için Marcus Rashford iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE TAKİPTE

TeamTalk'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Rashford'un durumunu yakından takip ediyor.

HENÜZ HAMLE YOK

Fenerbahçe'nin bu transfer için henüz bir hamlesinin olmadığı ancak Rashford konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

KİRALIK OLABİLİR

Manchester United'ın, İngiliz futbolcu için 50-60 euro bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi. Bu rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve sarı-lacivertliler için transferin ancak kiralık şekilde gerçekleşebileceği kaydedildi.

MOURINHO İLE ÇALIŞTI

Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.

PSG TEMASTA

Öte yandan Paris Saint-Germain'in de 27 yaşındaki futbolcunun durumunu izlediği ve Fransız ekibinin Rashford'un menajeriyle temasta olduğu belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Rashford, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Manchester United'dan ayrılmak istediğini ve yeni bir maceraya hazır olduğunu söylemişti.

KADROYA ALINMADI

Manchester United'ın Manchester City ve Bournemouth maçlarında kadroya alınmayan Rashford için kulübün teknik direktörü Ruben Amorim, "Marcus Rashford'ın oynamaması tamamen benim kararım. O oynamak istiyor ve deniyor da ama kadroda olmaması benim tercihim." ifadelerini kullandı.

Rashford ile konuştuğunu söyleyen Amorim, "Onunla her gün konuşuyoruz. Performansı hakkında sürekli görüşüyoruz, açıklamalarıyla ilgili değil." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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