Fenerbahçe'den Ferdi için resmi açıklama!

Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçı sonrası tribünlere veda ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığın açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Ferdi için resmi açıklama!
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11 Ağustos 2024 00:39
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 01:25
Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçı sonrası tribünlere veda ettiğini haberlerinin gerçeği yansıtmadığın açıkladı.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Alper Yemeniciler, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili 'veda etti' şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum." ifadelerini kullandı.
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