Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yeni sayfa

Fenerbahçe'de adale ve kasık problemleri artınca Vitor Pereira, idman saatlerini değiştirdi. Maç ertesi antrenmanlar öğlen ya da akşam yapılacak. Aktif dinlenmelerin süresi artacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yeni sayfa
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26 Eylül 2021 14:21
Vitor Pereira, yoğun maç trafiğinde sakatlıklara engel olmak için bazı çözümler buldu. Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıyı ciddiye alan Fenerbahçe'nin hocası, maç temposunda adale ve kasık sakatlıkların artması üzerine idman saatlerinde değişiklikler yaptı. Pereira, maçların ertesi günü yapılan antrenmanları oyuncuların fiziken daha çabuk toparlanması adına sabah yerine öğlen ya da akşama koyarak futbolcuların daha fazla dinlenmesi ve fiziken toparlanmasını sağladı

TEKNOLOJİK DESTEK

Deneyimli teknik adam ve ekibi, antrenman temposunu da düşürdü. 3 günde bir yapılan maç haftalarında Pereira, mücadelelerde oynayan oyuncularına aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptırıyor, diğerleri ise tempolu çalışıyor. Sarı-lacivertli futbolcuların hem antrenmanlarda hem de maçlarda üzerinde takılı olan GPS cihazıyla performans ve sağlık bilgileri anlık olarak Pereira'nın yardımcılarının kullandığı sisteme iletiliyor, sakatlanma riski doğduğu anda uyarı veriyor. 

 



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