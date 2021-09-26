Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yeni sayfa

Vitor Pereira, yoğun maç trafiğinde sakatlıklara engel olmak için bazı çözümler buldu. Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıyı ciddiye alan Fenerbahçe'nin hocası, maç temposunda adale ve kasık sakatlıkların artması üzerine idman saatlerinde değişiklikler yaptı. Pereira, maçların ertesi günü yapılan antrenmanları oyuncuların fiziken daha çabuk toparlanması adına sabah yerine öğlen ya da akşama koyarak futbolcuların daha fazla dinlenmesi ve fiziken toparlanmasını sağladıDeneyimli teknik adam ve ekibi, antrenman temposunu da düşürdü. 3 günde bir yapılan maç haftalarında Pereira, mücadelelerde oynayan oyuncularına aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptırıyor, diğerleri ise tempolu çalışıyor. Sarı-lacivertli futbolcuların hem antrenmanlarda hem de maçlarda üzerinde takılı olan GPS cihazıyla performans ve sağlık bilgileri anlık olarak Pereira'nın yardımcılarının kullandığı sisteme iletiliyor, sakatlanma riski doğduğu anda uyarı veriyor.