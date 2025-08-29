Fenerbahçe'de teknik direktör toplantısı sona erdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunun masaya yatırıldığı belirtildi. Yöneticiler arasında yapılan fikir alışverişinde basında adı geçen isimlerin yanı sıra farklı adayların da konuşulduğu öğrenildi.
ADAYLAR 4'E İNDİ
Toplantı sonucunda teknik direktör listesi daraltıldı ve aday sayısı dört isme kadar düştü. Belirlenen isimlerle kısa sürede temas kurulması yönünde karar alındı.
ALİ KOÇ'TAN HIZLI HAMLE BEKLENİYOR
Başkan Ali Koç ve futbol şubesi sorumlularının, önümüzdeki günlerde girişimlere başlayarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü netleştirmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN 4 ADAY
Toplantının ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde inerken, kulislerde bazı isimlerin öne çıktığı öğrenildi.
Yönetim kurulu seviyesinde kesinleşmiş bir karar olmasa da, gündemde yer alan adaylar arasında dikkat çeken teknik adamların bulunduğu konuşuluyor.
Alman teknik direktör Roger Schmidt, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir diğer Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'ın isimleri ön planda yer alıyor.
