27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Fenerbahçe'de iki sakatlık: Duran ve Semedo

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe'de, Nelson Semedo ve Jhon Duran sakatlık yaşadılar.

Fenerbahçe'de iki sakatlık: Duran ve Semedo
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Benfica karşısında 10. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Portekiz ekibinin VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sırasında Barreiro ve Pavlidis ile mücadeleye giren Semedo, bu pozisyonda yerde kaldı.

Bir diğer sakatlık ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan geldi.

Kolombiyalı yıldız, karşılaşmanın 90+6. dakikasında yaşadığı hava topu mücadelesinden sonra yerde kaldı. Jhon Duran, oyuncu değişikliği gerçekleşmeden oyun alanını terk etti.

