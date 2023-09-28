Haber Tarihi: 28 Eylül 2023 18:04 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 18:04

Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz Bein Sports | FB - Başakşehir maçı canlı izle HD

Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izleme detayları

Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz Bein Sports | FB - Başakşehir maçı canlı izle HD
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Fenerbahçe - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Başakşehir'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş gönderme peşinde. Başakşehir ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Başakşehir maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE



FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar sporx.com'de

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

 

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.



Başakşehir

Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek

31. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Başekşehir ligde 31. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 30 karşılaşmada Fenerbahçe 16 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise berabere bitti.

Fenerbahçe'nin 42 golüne karşılık Başakşehir 33 kez rakibinin filelerini havalandırdı.

 

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