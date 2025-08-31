Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin zirvesinde!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz sahaya çıkmadan 16,9 milyon Euro gelir elde ederek zirveye yerleşti.





Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenerek Avrupa Ligi'ne katıldığı için 4,29 milyon Euro kazanacak. Ayrıca "ayak bastı parası" olarak kasasına 4,31 milyon Euro daha girecek.





Football Meets Data'nın haberine göre, UEFA'nın Avrupa kupalarında uygulamaya başladığı "Değer Bazlı Gelir Payı (Value Pillar)" modelinden de Fenerbahçe'nin kasasına 8,24 milyon Euro girecek. Bu rakama, Avrupa Ligi henüz başlamadığı için ödenen minimum sıralama ödülü olan 75 bin Euro da eklenecek.

UEFA'nın Value Pillar modelinde kulüplerin geçmiş performansları ile ülkelerindeki yayın gelirleri dikkate alınarak ödeme yapılıyor.





Bu kalemlerin ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde henüz maçlara çıkmadan 16,9 milyon Euro'yu kasasına koymuş olacak.





Sarı-lacivertliler, bu gelirle Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenerek Avrupa Ligi'ne katılan takımlar arasında en çok kazanan kulüp konumuna yükseldi. Fenerbahçe'nin en yakın rakibi ise 16,2 milyon Euro ile İskoçya temsilcisi Rangers oldu.



