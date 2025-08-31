Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin zirvesinde!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
16:30
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
16:30
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
16:00
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
16:00
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
16:00
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
13:15
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
15:30
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
15:30
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
14:30
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
14:30
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
14:30
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
14:30
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
15:00
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
13:30
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
15:45
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin zirvesinde!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz sahaya çıkmadan 16,9 milyon Euro kazanarak gelir sıralamasında zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin zirvesinde!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz sahaya çıkmadan 16,9 milyon Euro gelir elde ederek zirveye yerleşti.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenerek Avrupa Ligi'ne katıldığı için 4,29 milyon Euro kazanacak. Ayrıca "ayak bastı parası" olarak kasasına 4,31 milyon Euro daha girecek.

Football Meets Data'nın haberine göre, UEFA'nın Avrupa kupalarında uygulamaya başladığı "Değer Bazlı Gelir Payı (Value Pillar)" modelinden de Fenerbahçe'nin kasasına 8,24 milyon Euro girecek. Bu rakama, Avrupa Ligi henüz başlamadığı için ödenen minimum sıralama ödülü olan 75 bin Euro da eklenecek.



UEFA'nın Value Pillar modelinde kulüplerin geçmiş performansları ile ülkelerindeki yayın gelirleri dikkate alınarak ödeme yapılıyor.

Bu kalemlerin ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde henüz maçlara çıkmadan 16,9 milyon Euro'yu kasasına koymuş olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi

 
 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
