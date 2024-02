Fenerbahçe Alanyaspor izle, FB Alanyaspor maçı canlı linki beinsports

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Augusto, Efecan.Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu. Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi. Brezilyalı oyuncu forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti. Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 7 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 15 gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe geçen sezon 5-0'lık sonuçla aldı. Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor karşısında ligde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda rakip kaleye 14 gol atarken, 3 gol yedi. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına sabırlı olmalarını ve oyun planına sadık kalmalarını söyledi. Sarı-lacivertliler zaman zaman kapanan takımlar karşısında son dakikalarda golü bulurken, hem teknik heyetin hem de futbolcuların bunu oyun planına sadık kalmalarına bağladıklarını öğrenildi. Kartal da öğrencileriyle yaptığı toplantıda buna vurgu yaptığı bildirildi. Skor ne olursa olsun oyun planına sadık kalıp, sabırlı olmaları gerektiğini oyuncularına aktaran sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Sezon başından beri oyun planını oturmak istedik ve bunu yaptık. Bizim her zaman tek bir planımız var. Baskılı oynayıp erken golü bulmak... Ama golü bulamadığımız zaman da sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olup golü aradığımızda kazandığımızı birçok maçta gördük. Bu yüzden aynı şekilde devam edelim" dediği öğrenildi. Taraftar desteğine de değinen Kartal'ın, "Taraftarımız iç sahada oynadığımız hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Alanyaspor karşısında da öyle olacaktır. Bu yüzden biz kendi oyunumuzu oynayıp serimizi sürdürelim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi Alexander Djiku ve Michy Batshuayi kart sınırında bulunuyor. Trendyol Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 2 futbolcu Alanyaspor maçında şans bulmaları ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe'de teknik heyet, iki futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Fenerbahçe, temmuzda başladığı sezonda 38 maça çıktı, rakip ağları tam 105 kez havalandırdı. Şu anda Avrupa'nın en golcü takımı durumundaki Fenerbahçe'de neredeyse forma giyen herkes skora katkı sağladı. Kaleciler dışında toplam 24 farklı oyuncu Fenerbahçe adına ya gol attı ya da asist katkısı sağladı. 21 farklı isim gol attı. 20 farklı isim en az bir asiste imza attı. Bunlar arasında Miguel Crespo, Lincoln Henrique veya Emre Mor gibi artık Fenerbahçe formasını giymeyen isimler de bulunuyor. Şans bulup skor katkısı veremeyen Samet Akaydin kiralandı. Yeni transferlerden Leonardo Bonucci asiste imza atarken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic henüz skor katkısı sağlayamadı.Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de durumu en merak edilen isimlerden birisi olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği yavaştan belli olmaya başladı. Kupadaki Gaziantep FK maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş, yeniden göze girmeyi başardı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, takımda kalmak için canla başla çalışıyor. Gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın ve Ali Koç'un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme uzatılabilir. Tecrübeli oyuncunun takımdaki durumu sarı-lacivertli camiada tartışma konusu olmuştu. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada gördüğü kırmızı kart gündeme oturmuştu. Mert Hakan'ın bu olayın ardından teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim tarafından uyarıldığı aktarılmıştı. Bu uyarıyı dikkate alan oyuncu son maçlarda süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla geçer not aldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.