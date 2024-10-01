FC RFS-Galatasaray UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçını RFS ile oynayacak. RFS - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray RFS Rigas maçı nerede oynanacak? RFS Galatasaray maçı hangi gün ve hangi kanalda? RFS - Galatasaray maçı şifreli mi? RFS - Galatasaray maçının hakemi kim? Detaylar belli oldu.



RFS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?



RFS Letonya Ligi'nde mücadele etmektedir.



RFS RİGAS'IN FORM DURUMU



Letonya Ligi'nde birinci sırada bulunan RFS Rigas, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Romanya temsilcisi Fotbal Club FCSB'ye (Eski Adıyla Steau Bükreş) 4-1'lik skorla mağlup oldu.



GALATASARAY'IN FORM DURUMU



Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak oldukça formda bir görüntü çiziyor. Öte yandan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi Paok'u 3-1'lik skorla mağlup ederen UEFA Avrupa Ligi'ne de kayıpsız başladı.



GALATASARAY'DA EKSİK VE CEZALILAR KİMLER?



Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart cezası nedeniyle RFS maçında forma giyemeyecek. Roland Sallai ise Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer almadığı için RFS maçında sahaya çıkamayacak.



GALATASARAY'IN UEFA KADROSU



Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen.



RFS-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?



RFS-Galatasaray karşılaşmasını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.



RFS RİGAS'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?



RFS Rigas'ın piyasa değeri 9.4 Milyon Euro'dur.



RFS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?



RFS - Galatasaray maçı Letonya'nın Riga kentinde oynanacak.



RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?



RFS - Galatasaray maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.



RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY UEFA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?



RFS - Galatasaray maçı TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.

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