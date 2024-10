Fatih Terim, İzmir Spor Zirvesi'nde Konuşuyor | Canlı İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde spor camiasından çok sayıda ismin katıldığı İzmir Spor Zirvesi düzenlendi.



Zirveye teknik direktör Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli konuşmacı olarak katıldı.



Türkiye'de oynanan futbolla Avrupa futbolunun arasındaki farkın açık olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Para olup aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var paranız yoksa yine bir işe yaramaz. Yoksa dünyanın en zenginleri takımları alırlar ve başarılı olurlar. Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla Avrupa'daki rakiplerimiz arasındaki fark çok açık. Milli takımlar ve kulüp takımlarında bunları aşmak için, Avrupa'da başarılı olmak için çok çaba sarf ettik. Kolay da olmadı hiçbirimiz için." dedi.



Terim ayrıca, "Oynanan oyununun, düşüncülerin hiçbir farkı olmaz aslında. Her şey dışarıda da içeride de aynı. Daha fazla dikkat gerektiren bir mecra Avrupa. Kendi içimizde yaptığımız yenilikleri çok benimserken onlar da boş durmuyor. Akıl ile ekonomiyi birleştirmek lazım. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmanız gerekir. Avrupa'da hepimiz için sürpriz sonuçlar olmuştur. Her takım birbirini yenebilir. Arada olabilecek sürpriz sonuçlara itirazım yok. Avrupa'da oynarken belirli bir istikrar yakalamanız lazım. Benim için Avrupa'daki başarının Türkiye'deki başarıdan daha önemli olduğunu ifade ettim. Çünkü Türkiye'de her zaman birbirimizle oynuyoruz. Kupalar, kazananlar hatırlanıyor. Kendi kişisel fikrim Avrupa'yı Türkiye'den daha çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"GÜNLÜK BAŞARIYI KOVALIYORLAR"



Şenol Güneş çok fazla transferin başarıyı getirmeyeceğini belirtek, "Çocuklarımızın spora yönlendirilmesi gerekiyor. Eğitim alanı dışında spor ve sanatla uğraşması kişisel gelişimi için çok önemli. Bugün yokluk yok, üst takımlara söylüyorum. Kulüplerin kurumsal yapısı yanlış. Şirketleşme yapısını kuramıyoruz. Mevcut yöneticilerin geçici olmasından dolayı günlük başarıyı kovalıyorlar. Geçmişte de büyük takımlar para harcıyordu ve transferler yapılıyordu. Çok transfer yapmak başarıyı getirmez." değerlendirmesinde bulundu.



"PARAYI YARIŞTIRMIYORUZ, FUTBOLCULARI YARIŞTIRIYORUZ"



Güneş sözlerine şöyle devam etti, "Para ihtiyacı karşılarsa bir şeyler yapmış olursunuz. Genellikle büyük takımların rekabeti yeterli gözüküyor. Bütün bunlar olurken sürdürülebilir olması için ilkeli, kurallara bağlı ve paranın ihtiyaçları karşılaşması gerekiyor. Transferlerle gündem kapanıyor. Bu kurumsal bir firmada mümkün değildir. Siz her şeyi dışarıdan alıyorsanız üretmezsiniz. Nereye kadar? Kulüpler sancılı, baskı altındalar. Başkan kendini kurtarmak istiyor ve harcama yapıyor. Bu sağlıksız bir durumdur. Hiçbir taraftar geri kalalım diye bir şey istemez. Anadolu'daki maçlarda çoğunun sahaları boş. Almanya'da İngiltere'de maçlar dolu. Parayı yarıştırmıyoruz, futbocuları yarıştırıyoruz."





