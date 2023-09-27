Haber Tarihi: 27 Eylül 2023 14:27 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 14:27

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları nedir 2023 | 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?

Evlilik kredisi son dakika haberleri...Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları nedir 2023 | 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? merak ediliyor. Evlilik kredisi gündemden düşmüyor. Evlilik hazırlığında olan vatandaşları ilgilendiren evlilik kredisi başvuru şartları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konuya dair açıklamada bulundu. Ardından ise Evlilik kredisi başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? Evlilik kredisi ne kadar, ödemesi nasıl olacak? soruları tek tek araştırılmaya başladı. İşte son durum.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları nedir 2023 | 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?
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Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte faizsiz evlilik kredisi şartları ve ödeme planı...
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından, '''Aile ve Gençlik Bankası kanun teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunulacak.

Doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen Devlet gelirinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız.

Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.'' dedi.

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.


FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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