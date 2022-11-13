Eyüpspor zirvede tek başına!

Spor Toto 1. Lig 13. hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Ryan Babel ve 85. dakikada Pa Amat Dibba kaydetti.



Eyüpspor bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca 30 puana ulaşan İstanbul temsilcisi en yakın rakibine 7 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Gençlerbirliği ise bu sezonki 7. mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise Altay deplasmanına gidecek.





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