Eyüpspor-Trabzonspor canlı izle şifresiz Bein Sports izle

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Eyüpspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.Süper Lig'de bir haftayı geçen bir haftada ise maçı ertelenen Trabzonspor, oynadığı tek maçta Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavili takımın ligde 1 puanı bulunuyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 3 maçta 7 puan topladı.Berke, Umut, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam.Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Cihan, DraguşTrabzonspor'da Serkan Asan, Trezeguet ile sakatlığı süren Hüseyin Türkmen, Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lundstram, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham.Lige 2 galibiyet 1 beraberlikle iddialı bir giriş yapan ikas Eyüpspor sahasında, ligde oynadığı tek karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor'la oynayacak. Geçtiğimiz hafta Net Global Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden ikas Eyüpspor, bu karşılaşmada rakibine ciddi pozisyon imkanı vermezken Ahmet Kutucu'nun gölüyle de üç puanı almayı başardı.Bu sezon çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen ikas Eyüpspor, daha önce İstanbul Başakşehir'in 2014-15 sezonunda gerçekleştirdiği; lige yükseldiği sezon ilk dört haftayı yenilgisiz geçen ilk takım olmak istiyor. Arda Turan'ın ekibinde sakat ya da cezalı isim bulunmuyor.Karadeniz ekibi Trabzonspor ise haftaiçi mesaisinde UEFA Avrupa Konferans ligi play-off turu'nda İsviçre ekibi St. Gallen'i evinde ağırladı. 0-0'ın rövanşında ikinci maçta 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Stefan Savic son penaltı atışından yararlanamadı ve bordo mavili temsilcimiz, lig etabına kalamayıp bu sezonki Avrupa serüvenini noktalamış oldu.Merkezde yaratıcı oyuncu eksikliğini fazlasıyla hisseden Trabzonspor bu bölgede oynayabilen Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı. Santrafor bölgesinde yakalanan pozisyonları bitirebilen oyuncu arayışı devam ederken, 4-2-3-1 dizilişinde savunma önünde konumlanan iki orta sahayı tamamlayacak ofansif oyuncu arayışı ise Muhammed Cham ile noktalanmış oldu. Ligde ikinci haftayı bay geçen Karadeniz ekibi, üçüncü haftayı ise Avrupa maçları nedeniyle bay geçmişti. Şu ana kadar yalnızca 1 puanı bulunan Trabzonspor, ikas Eyüpspor karşılaşmasına mutlak üç puan parolasıyla çıkıyor.● Eyüpspor, Süper Lig tarihinde Trabzonspor ile karşılaşacak 64'üncü takım olacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar rakip olduğu 63 takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.● Eyüpspor, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'dan (Ekim 2017) bu yana Trabzonspor'a rakip olduğu ilk maçtan galip ayrılan ilk takım olmak istiyor.● Son Süper Lig maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, üst üste iki karşılaşmadan eşitlikle ayrıldığı son süreci Kasım 2022'de Abdullah Avcı yönetiminde geçirdi.● Bu sezon çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Eyüpspor (2G 1B), İstanbul Başakşehir'den (2014/15) bu yana lige yükseldiği sezon ilk dört haftayı yenilgisiz geçen ilk takım olmak istiyor.● Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son üç maçın ikisini kaybeden Trabzonspor (1G), daha önceki 16 ziyaretinde aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı (11G 4B 1M). Bordo-mavililer, bu şekilde üst üste iki yenilgi aldığı son süreci Ağustos-Ekim 2017 arasında yaşadı.● İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor (1B 1M; hükmen sonuçlar hariç), iki puan kaybında da fileleri havalandıramadı (0-0 vs Fatih Karagümrük & 0-2 vs Beşiktaş).● Süper Lig'in ilk üç haftasında ürettiği 3.86 beklenen gol değerinden (xG) 6 gol çıkaran Eyüpspor (+2.14), kalesinde gördüğü 4.29 beklenen gol değerine (xGA) karşılık sadece 2 gol yedi (+2.29).● Geçen sezondan bu yana Süper Lig ve 1. Lig'de Oğuz Aydın ile birlikte en fazla golde pay sahibi olan iki Türk oyuncudan biri olan Ahmed Kutucu (15 gol & 6 asist), bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı üç maçta birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).● Bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı tek maçta 62'nci dakikada oyundan alınan Okay Yokuşlu, buna rağmen karşılaşmayı en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu olarak tamamladı (8 vs Sivasspor).● Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın futbolculuk kariyerinde en fazla resmi maç golü attığı iki takımdan biri Trabzonspor'du (7; Sivasspor ile eşit)