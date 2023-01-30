EYT'de 600'den emeklilik var mı? 3600 günden emekli olanlar ne kadar maaş alır 2023?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

EYT yasası ile birlikte kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlayan 1.5 milyon vatandaş emekli olabilecek. Düzenleme ile birlikte 5 bin prim günü dolanlar yaş şartını beklemeden emeklilik hakkı kazanacak. EYT düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya devam ederken, "EYT'de 600'den emeklilik var mı?" sorusuna da yanıt aranıyor. 1999 öncesinde kadınlarda 50, erkeklerde 55 olan yaş sınırı, kadınlarda 58'e erkeklerde ise 60'a çıkarılmıştı. 1999 öncesindeki şartlara dönülmesiyle birlikte, "3600 günden emekli olanlar ne kadar maaş alır" sorusu gündem oldu. İşte, EYT yasası ile kısmi emeklilik şartları…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir TV'de soruları yanıtlarken ve muhtelif açıklamalarında EYT'lilerin 8 Eylül 1999 tarihindeki koşullarla kısmi emeklilik hakkından yararlanacaklarını söyledi. Kanun teklifinde farklı bir düzenlemeye gidilmez ise EYT'lilerin kısmi emeklilik hakkı şöyle.: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.Kadınlar için 3600 prim ödeme günü ile beraber emeklilik yaşı 50 olarak ifade edilebilir. 50 yaşını dolduran kadınlar 23.05.22 tarihinden önce eğer sigortası var ise o vakit emekli olma hakkını değerlendirir. Tabii bunun için ayrıca 15 yıllık bir çalışma süresine ihtiyaç duyulur. Bu tarihten itibaren emeklilik primini dolduran kadınlar ise 54 yaş ile beraber emekli olur.İsteğe bağlı olarak kadınlar emeklilik doldurma süresini daha uzun hale getirebilir. Böylece sigortayı ödemek suretiyle yaş geldiği zaman daha yüksek emekli maaşı alma hakkı elde edilir. Ancak erken emeklilik isteyen kadınlar 3600 prim ödeme günü sonunda 50 yaşını doldurarak emekli olabilir.3600 günü geldiği zaman sigortalı olan kadınlar emekli olabilir. Tabii bunun için öncelikle gerekli olan tarih, gün sayısı ve çalışma sayısı gibi kriterleri tamamlamaktır.- Öncelikle 23.0 5.22 tarihinden önce kişinin sigorta sahibi olması gerekir.- Aynı zamanda 15 yıllık bir çalışma hayatının bulunması gerekmektedir.- Emekli olmak isteyen kadınlar bu kriterler doğrultusunda 50 yaşını doldurmalıdır.- Toplandığı 3600 prim ödeme gününün tamamlanmış olması gerekir.Bu kriterleri tamamlayan ve taşıyan kadınlar 50 yaşına geldiği zaman emekli olma hakkını değerlendirir. Fakat 2002 tarihinden sonra sigorta sahibi olan kadınlar için yaş kriteri 54 olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda çalışma süresi ve prim gün sayısı da bu bağlamda değişkenlik gösterebilir.01.05 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58 olarak öne çıkar. Aynı zamanda 7200 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. 3600 gün ile beraber 15 yıllık bir çalışma hayatını tamamlayan kadınlar ise, SGK emeklilik sistemini incelemek suretiyle emekli olma durumunu görebilir. Gerekli kriterleri bu şekilde dolduran kadınlar, 3600 prim ödeme günü ardından 50 yaşında emekli olma hakkına sahip olur. Tabii bunun için tüm kadınların 23.0 5.22 tarihi öncesi sigorta sahibi olunması gerekmektedir. Bu iki paralel tarihi itibariyle kadınlar çalışma süresi ve yaşa bağlı olarak emekli olabilir.Gerekli kriterleri doldurduktan sonra kadınlar 50 yaşında emekli olma hakkını kullanabilir. Ancak bu durum erkekler için geçerli değildir. Genel çerçevede 23.0 5.22 tarihinden önce sigorta sahibi kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık bir çalışma sürecini tamamlaması ve 3600 prim ödeme günü geçmiş olması gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak böylece çalışma hayatını sonlandırabilir. Tabii aynı zamanda buna 7200 prim ödeme gününe çıkarmak için çalışma hayatını sürdürebilir. Böylece alacağı maaşı daha yüksek noktaya çıkarabilir ve daha iyi bir emekli maaşı kazanabilir. Erkekler için ise yine yaş ile beraber prim ödeme günü ve çalışma hayatı üzerinden, sigorta tarihine göre emekli olma durumu bulunmaktadır.15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini ve 55 yaşı tamamlama süresine göre erkeklerin yaş haddi:24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında sağlayanlar 56 yaşında.24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında sağlayanlar 57 yaşında.24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında sağlayanlar 58 yaşında.24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında sağlayanlar 59 yaşında.24.05.2014 tarihinden sonra sağlayanlar 60 yaşında emekli olur.En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL'den 7 bin 901 TL oldu.Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TLMemur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TLUzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TLÖğretmen 1/4 15 bin 793 TLBaşkomiser 3/1 20 bin 873 TLPolis memuru 8/1 18 bin 235 TLUzman doktor 1/4 24 bin 743 TLHemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TLMühendis 1/4 21 bin 295 TLTeknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TLProfesör 1/4 34 bin 57 TLAraştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TLVaiz 1/4 16 bin 615 TLAvukat 1/4 19 bin 968 TLSGK emekli maaşları 2023SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLSSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TLZamlı maaş: 6 bin 327 TLBağkur emeklisi maaşları 2023Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLBağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TL