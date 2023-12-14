Haber Tarihi: 14 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:02

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 aralık evde bakım maaşı yatan iller 2023

2023 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım maaşının aralık ayı ödeme tarihi merak konusu oldu. Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre değişiyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 aralık evde bakım maaşı yatan iller 2023
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Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte 13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi... 

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşlarına dair yapılan araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireyler ile ailelerine belirlenen tarih aralığında bakım maaşları ödeniyor.
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
E DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
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