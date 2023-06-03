Evan N'Dicka adım adım Roma'ya

Olympique Lyon'dan orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan Roma transferde hız kesmiyor.



İtalyan ekibi bir başka bonservisi elinde olan oyuncu Evan N'Dicka'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



İtalya medyasında çıkan habere göre Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacak olan Evan N'Dicka, Roma ile anlaştı.



23 yaşındaki Fransız stoperin Roma ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Evan N'Dicka, Eintracht Frankurt'un Leipzig ile oynayacağı Almanya Kupası final maçının ardından takımdan ayrılacak.



Alman ekibiyle bu sezon 43 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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