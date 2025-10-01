Haber Tarihi: 01 Ekim 2025 20:07 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 20:07

EuroLeague Fenerbahçe Beko Paris maçı canlı yayın izle S Sport linki

Fenerbahçe Beko Paris maçı S Sport linki | Fenerbahçe Beko Paris maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Beko Paris maçının kadrosu belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Paris maçı şifresiz izleme detayları

EuroLeague Fenerbahçe Beko Paris maçı canlı yayın izle S Sport linki
Fenerbahçe Beko Paris maçı S Sport yayını izleEuroLeague 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco Etihad Arena'da karşı karşıya geliyor. karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE BEKO PARIS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA


Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına 24 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 85-83 kazanan Fenerbahçe Beko, sekizinci kez bu mutluluğu yaşadı ve 2025 yılında dördüncü kupasını kazanmış oldu. Fenerbahçe Beko'da Devon Hall 23, Wade Baldwin IV 20, Mikael Jantunen 19 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk müsabakasında 27 Eylül Cumartesi günü Tofaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, rakibine son saniye basketiyle 80-78 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 24, Armando Bacot ve Devon Hall 10'ar sayı üretti.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Arturs Zagars ile sakatlık süreci sonrası çalışmalarını sürdüren Scottie Wilbekin bu maçta forma giyemeyecek.

Paris Basketbol'da son durum:

Francesco Tabellini tarafından çalıştırılan Paris Basketbol'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guard: Nadir Hifi, Justin Robinson, Joel Ayayi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara, Ilian Moungalla
Forvet: Lamar Stevens, Daulton Hommes, Jeremy Morgan, Derek Willis, Amath M'Baye, Leopold Cavaliere
Pivot: Mouhamed Faye, Ismael Bako, Allan Dokossi, Enzo Sharvin

Paris Basketbol, Fransa Ligi'nde ilk maçına 27 Eylül Cumartesi günü çıktı. Gravelines-Dunkerque'ye konuk olan Paris, rakibini 66-109 ile geçti. Paris'te Amath M'Baye 17, Justin Robinson 16, Nadir Hifi 13, Derek Willis 12 sayı üretti.



Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de bugüne dek oynadığı beş maçtan da galibiyetle ayrıldı.

3 Mart 2025: Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko
25 Mart 2025: Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basketbol
22 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol
24 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol
29 Nisan 2025: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko

JASIKEVICIUS: "RİBAUNDLAR, HIZLI HÜCUMLAR"

"Sezona evimizde ve taraftarlarımızın desteğiyle başlayacağımız için çok heyecanlıyız. EuroLeague'deki en yoğun basketbolu oynayan ve size olarak da özellikle 2,3 ve 4 numaralarda geçtiğimiz sezona göre daha büyümüş bir takımla karşılaşacağız. Oldukça başarılı oldukları alanlarda ribaundları kontrol etmek ve hızlı hücumları durdurmak önemli olacak."

NICOLO MELLO: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"


"Sezona evimizde başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Taraftarlarımızın bir kez daha olağanüstü bir atmosfer yaratacağından hiç şüphemiz yok. Onları bir kez daha salona gelerek bize destek olmaya davet ediyorum. Zor bir maç olacak. Hızlı hücumu iyi oynayabilen ve ribauntlarda oldukça aktif bir takımla karşılacağız. Oyun planımıza sadık kalarak sezona iyi bir başlangıç yapabilmeyi umuyorum." 

 





