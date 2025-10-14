-
Estonya - Moldova maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Estonya - Moldova maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 13:12 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ekim 2025 13:12
Estonya - Moldova maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Estonya - Moldova maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Estonya - Moldova maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Estonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Estonya - Moldova maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Estonya ve Moldova karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Estonya - Moldova maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ESTONYA - MOLDOVA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Estonya - Moldova maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
ESTONYA - MOLDOVA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ESTONYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Estonya, Moldova ile karşı karşıya gelecek. Estonya - Moldova maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. ESTONYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Estonya - Moldova maçı 14 Ekim Salı günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
