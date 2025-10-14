Estonya - Moldova maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Estonya - Moldova maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Estonya ve Moldova karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Estonya - Moldova maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Estonya - Moldova maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.ESTONYA - MOLDOVA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Estonya, Moldova ile karşı karşıya gelecek. Estonya - Moldova maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Estonya - Moldova maçı 14 Ekim Salı günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.