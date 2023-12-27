En düşük memur maaşı ne kadar? 2024 ocak memur maaşı zammı ne kadar?

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları için geri sayım başladı. Ocak ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklisine yapılacak zam oranıda belli olacak. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?



MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2024: NE KADAR OLDU, OLACAK?



Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.



Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.



Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.



Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.



5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?



Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.



Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.



Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.



Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.



"MEMURA YÜZDE 50, EMEKLİYE YÜZDE 45 ZAM OLACAKTIR"



TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.



Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor.



5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. Önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi: "Kök aylık 5 bin 350 lira ama taban aylık 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum. Ocak ayında bir zam yapılacak. Yüzde 50 desek 7 bin 500 lira altındakiler için ne olacak? 7 bin 500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 yada 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünmüyorum."



En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.



REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR



3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.



Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.



Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

Asgari ücret için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 3'üncü ve 4'üncü toplantının ardından bu hafta içi asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ile dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren maaş artışları için oranlar belli olacak.



Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılması beklenirken çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceği de hükümet tarafından açıklandı.



Yeni asgari ücretle, Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, stajyer ücretlerinden engellik maaşlarına, işsizlik maaşından, isteğe bağlı sigorta primine, geçici iş görmezlik ödeneğinden ev hizmetlerinde çalışanların primlerine, asgari ücretlilerin kıdem tazminatına kadar değişiklikler yaşanacak.



ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ NE?



Asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.



İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6922 liraya, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 8253 liraya çıkması bekleniyor. En yüksek işsizlik maaşı ise yüzde 30 zam ile 13 bin 845 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 16 bin 507 liraya çıkması öngörülüyor.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ



Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi aylık 402 lira, yüzde 55 zam olursa 623 liraya çıkıyor.



Yıllık olarak ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi en düşük 4829 liraya, yüzde 55 zam yapılırsa da en yüksek 7484 liraya çıkıyor.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ ARTIYOR



İsteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse en düşük 5579 liraya, yüzde 55 zam gelirse 6652 liraya çıkıyor.



İsteğe bağlı sigorta priminin en yükseğine yüzde 30 zam gelirse aylık 41 bin 852 liraya, yüzde 55 zam gelirse de aylık prim ödemesi 49 bin 900 liraya çıkıyor.



BAĞ-KUR PRİMLERİ DE YÜKSELİYOR



Bağ-Kur primleri de asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 6016 liraya, yüzde 55 zam gelirse 7173 liraya çıkıyor.



65 YAŞ AYLIKLARINA ZAM



65 yaş aylıkları da asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 4139 liraya, yüzde 55 zam gelirse 4935 liraya yükselecek.



ENGELLİ AYLIKLARI NE OLACAK?



Engelli aylıkları da asgari ücret zammıyla yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli olanların maaşlarına yüzde 30 zam gelirse 3411 lira, yüzde 55 zam gelirse 4067 liraya çıkacak.



Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanların maaşlarına yüzde 30 zam gelirse 4956 liraya, yüzde 55 zam gelirse 5910 liraya çıkacak.



18 yaş altı engelli aylığına yüzde 30 zam gelirse 3304 liraya, yüzde 55 zam gelirse 3940 liraya çıkacak.



GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEKLERİ DE ARTIYOR



Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yatarak tedavide günlük geçici iş görmezlik ödeneği günlük 289 liraya, yüzde 55 zam gelmesi halinde 345 liraya çıkacak. Ayakta tedavide ise yüzde 30 zam olması durumunda günlük 387 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 461 liraya çıkması bekleniyor.



DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMLERİ YÜKSELİYOR



Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi zamanlarda geçen sürelerin borçlanma primleri de artıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde en düşük borçlanma günlük 185 liraya, yüzde 55 zam gelmesi halinde ise 221 liraya çıkacak.



Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde en yüksek borçlanma günlük 1394 liraya, yüzde 55 zam olursa da 1663 liraya çıkacak.



STAJYER MAAŞLARI DA YÜKSELİYOR



Stajyer maaşları da asgari ücretten etkilenecek. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse stajyer maaşı 4446 liraya, yüzde 55 zam gelirse 5301 liraya çıkacak.



ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATLARI DA DEĞİŞECEK



Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişecek. 1 yıldır çalışan asgari ücretli biri eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 17 bin 438 lira, yüzde 55 zam gelirse 20 bin 791 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli yüzde 30 zamla 174 bin 380 lira, yüzde 55 zamla 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek. Örnek hesaplama sadece kıdem tazminatını içeriyor, ihbar tazminatı, izin hakları ve diğer yan hakları kapsamıyor.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. İlk toplantı 11 Aralık'ta gerçekleşecek.



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