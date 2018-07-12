Emre Akbaba, Başakşehir'e transfer oluyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor.

11 Temmuz 2018 12:39
Emre Akbaba, Başakşehir'e transfer oluyor
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor. Emre Akbaba şu anda Türkiye'nin en değerli yerli futbolcusu. Emre'nin de bir değeri var ve biz de bu değerin karşılanmasını istiyoruz. Emre Akbaba'nın transferi için geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile anlaşmıştık ancak futbolcu da sorun çıkmıştı. Emre Akbaba için G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bulmuyorum ama Başakşehir'e gidebilir" dedi.
Öte yandan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Çaykur Rize'nin hocası İbrahim Üzülmez kampta Emre sohbeti yaptı. İbrahim Üzülmez'in "Emre'yi takımda tutamazsınız" sözlerine başkan Çavuşoğlu "Emre'yi isteyen çok da paraları yok. Takas diyorlar. Kimle takas edeceğiz? Eren Derdiyok 2 milyon euro alıyor" cevabını verdi.

Kaynak: Sporx.com

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