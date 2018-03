Emekliler 2018 zammı ne kadar olacak? 2018'de emekli maaşları zamlanacak mı?

2018 yılına günler kala emekliler, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Maaşlara yüzde kaç zam gelecek? Hükümet, zamlar konusunda ne açıklama yaptı? Peki asgari ücret belli oldu mu? İşte tüm detaylar...Bağ-Kur tarım emeklilerinde halen bin 260 lira olan en düşük maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda da halen bin 485 lira olan en düşük maaş; zam yüzde 4.55 olarak gerçekleşirse bin 552 liraya, yüzde 4.97 olursa bin 558 liraya, yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya çıkacak. 2000-2008 arasında emekli olan SSK'lılarda ise taban maaş bin 165 liradan yüzde 45.5'lik senaryoya göre bin 218 liraya, yüzde 4.97'lik senaryoya göre bni 222 liraya, yüzde 5.39'luk senaryoya göre bin 227 liraya yükselecek.Memur maaşları en az 477 lira, emekli maaşları da en az 328 lira artacak. Buna göre dördüncü dereceden müsteşar olanların Ocak 2018 maaşı 10 bin 852 lira 40 kuruşken, Temmuz'da bu rakam 11 bin 232 lira 23 kuruşa çıkacak. Ocak 2019'da da 11 bin 681 lira 52 kuruştan, Temmuz 2019'da 12 bin 265 lira 59 kuruşa çıkacak.Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Ocak zammına. 6 aylık enflasyon rakamı 3 Ocak 2018'de açıklanacak olmasına karşın, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5'e yakın zam kesin. Buna göre, 2018'in ocak ayında en düşük SSK emekli aylığı 1.402 liradan 1.472 liraya en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.256 liradan 1.318 liraya yükselecek. Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerine çıkacak. Yeni sene ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ek ödemeleri de artacak.Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ikinci tur görüşmelerinde Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini açıkladı. Dün CHP tarafından yapılan açıklamada ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran,"Madem Türkiye büyüyor, bu geçim sıkıntısı çeken çevrelere yansıtılmalıdır. Asgari ücret acilen CHP'nin teklif ettiği doğrultuda en az iki bin lira düzeyine çekilmeli, emekli maaşlarında da düzenleme yapılmalıdır." diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili olarak ise Sarıeroğlu, "Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, az önce de söyledim, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir. Az önce bakış açımızı söyledim. Teşvik sistemimizde bile asgari ücretten daha da yukarı çıksın diye ücretler, yeni bir dizayna gitmiş durumdayız. Asgari ücret üçlü yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret. İşçilerimizle, işverenlerimizle hükümet olarak ikinci görüşmemizi yaptık. İnşallah, mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak biz belirleyeceğiz diye ifade etmem gerekiyor. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız da olacak" değerlendirmesini yaptı.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerinin net bin 893 lira olduğunu belirterek, "Biz Türk-İş olarak diyoruz ki işçisi, işvereni, hükümeti devletin açıkladığı bu resmi rakama bize versinler, biz hemen buna yarın altına imza atalım" dedi.Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanıyor.Komisyon toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edecek ve 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin 31 Aralık 2017 öncesi netlik kazanması öngörülüyor. Eğer geçtiğimiz sene gibi, 2017'nin son pazartesi günü rakam açıklanırsa, bu tarih 25 Aralık 2017 olacak.Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor.Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.Bakanlık olarak iki kesim arasında diyalogun ve iş birliğinin geliştirilmesi noktasında ana aktör olduklarını belirten Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bu anlamda Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz, üçlü yapısıyla çok önemli bir sosyal diyalog mekanizmamızdır. Bu mekanizmanın getirdiği diyalog, karşılıklı anlayış, uzlaşı kültürü çalışma barışımız açısından da çok kıymetli. Çalışma barışını koruyabildiğimiz ve güçlendirebildiğimiz ölçüde ekonomimiz güçlenir, üretimiz ve büyüyemiz artar. 15 yılda bu hassasiyetle Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalar yürütülüyor."- "Milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"Bakan Sarıeroğlu, ülkenin çok hassas dönemlerden geçtiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İçeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmeler, ortaya çıkan kirli ittifaklar bizi her zamankinden daha çok bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya mecbur kılıyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz bizim en büyük teminatımızdır. Hamdolsun milletimiz söz konusu vatanımız olunca, söz konusu devletimiz olunca şimdiye kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Biz de AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 80 milyon vatandaşımızın hayatına dokunan, refahlarını artıran, geleceğe umutla bakmalarını sağlayan birçok reforma imza attık. Bundan sonrada milletimize hizmet etmek için işçisinden çiftçisine, esnafından işverenine, emeklisinden kadınına, gencine, çocuğuna kadar toplumun her kesimine hayatına dokunacak, onların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz."Türkiye'nin hayalleri ve geleceğe dair hedefleri bulunan büyük bir ülke olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Birileri hızımızı kesmeye çalışıyor olabilir, birileri kumpaslar kurmaya çalışabilir ama hiç kimse başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızla birlikte AK Parti hükümeti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. O büyük hedeflere ulaşmak için yolumuza milletimizle birlikte devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.- "Asgari ücret konusunda büyük bir titizlik içerisinde davrandık"BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777 TLGÜN 30GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.24 TAYLIK BRÜT ÜCRET 1.777 TLİŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.78 TLİŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TLGELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,45 TLGELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,57 TLDAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,48 TLİŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,60 TLNET ELE GEÇEN ( AGİ'SİZ ) 1,270,73 TLAGİ (Bek,r ve Çocuksuz) 133,27 TLNET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,00 TL