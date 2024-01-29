Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 17:34

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK, SGK Emekli maaş farkları Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

2024 SSK, SGK Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ödeneceği tarih bir süredir merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, emeklilere ek zam oranı yüzde 49,25 oldu. Böylelikle tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Peki, emekli maaş farkları Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK, SGK Emekli maaş farkları Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
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Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Sigorta kapsamı, SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı olan vatandaşlar ise zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre emekli maaş farkları, ek zam düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içerisinde ödenecek.

Düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek yüzde 5 zam yapılırken, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartıldı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 42.60 zam yapıldı, ardından bir ek zam ile daha bu oran yüzde 49,25'e yükseltildi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.
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