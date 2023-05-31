Haber Tarihi: 31 Mayıs 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 16:28

Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Emekli EYT Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Emekli EYT Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tutarına ilişkin araştırmalar arttı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. İşte, 2023 emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Emekli EYT Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?
Abone Ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda iki kez hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Bayramlık alışverişlerini ve kurbanlık arayışlarını başlatmak isteyen emekliler, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için sorgulamalara hız kazandırdı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Emekli EYT Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri... 
EMEKLİ BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri bir hafta öncesinden yatırılmaya başlanmıştı. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 14-19 Nisan tarihleri arasında zamlı olarak yatırıldı.
SSK emeklileri 14-16 Nisan,

Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar 19 Nisan'da emekli bayram ikramiyelerini aldılar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği tadirde 2 bin TL olarak ödenecektir.

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce almışlardı.


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödendi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Emekli bayram ikramiyesi
Gündem

Diğer Haberler

Jesus Navas: 'Hoca ayrılırsa çok kızarım' UEFA Avrupa Ligi Jesus Navas: "Hoca ayrılırsa çok kızarım"
Smalling: 'Başkasının kutlamasını görmek çok ağır' UEFA Avrupa Ligi Smalling: "Başkasının kutlamasını görmek çok ağır"
Mendilibar: 'Kötü başladık, iyi bitti' Futbol Mendilibar: "Kötü başladık, iyi bitti"
Mourinho: 'Haksız sonuç olduğunu düşünüyoruz' UEFA Avrupa Ligi Mourinho: "Haksız sonuç olduğunu düşünüyoruz"
Mourinho ilk kez finalde kaybetti UEFA Avrupa Ligi Mourinho ilk kez finalde kaybetti
Marcao'dan Galatasaray'a 1 milyon euro bonus Galatasaray Marcao'dan Galatasaray'a 1 milyon euro bonus
Sevilla kupayı aldı, Galatasaray kazandı! Galatasaray Sevilla kupayı aldı, Galatasaray kazandı!
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu! UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu!
Olcay Şahan futbola devam dedi Spor Toto 2. Lig Olcay Şahan futbola devam dedi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu!
2
Halil Altıntop, Bayern Münih'e transfer yaptı
3
Cenk Özkacar için transfer kararı!
4
ManU'dan forvete dev transfer hamlesi
5
Sacha Boey'e Fransa'dan milli davet
6
Firmino'dan Real Madrid'e yeşil ışık!
7
Sancak: "Fenerbahçe'ye dua ediyorum"

SON HABERLER

yukarı ok