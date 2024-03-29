Haber Tarihi: 29 Mart 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 09:15

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2024 Zamlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Nisan ayına kısa bir zaman kala yaklaşık 16 milyon hak sahibi tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme günlerini duyurdu. 2024 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı'nda emekliler toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan'da başlarken ödemeler bayram öncesinde yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri toplam 3 gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık maaşı alanlarda ikramiye alabilecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2024 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2024 Zamlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri tarihleri
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." dedi.

Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi tutarı artırıldı.

Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltildi.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

4A SSK İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan

19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan

23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan'da bayram ikramiyeleri ödenecek.

4(B) BAĞKUR İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

4(b) Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırılacak.

4(C) EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

4(c) Emekli Sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan,
3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri yatırılacak.
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