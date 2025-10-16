Emekli banka promosyon tutarları 2025: Banka promosyonları ne kadar oldu? Promosyon veren bankalar listesi

Promosyon ödemeleri, maaşlarını belirli süre boyunca aynı bankadan alan emeklilerin gündeminde bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının her birinin promosyon tutarları ise farklılık gösteriyor. Ek ödemelerle beraber en yüksek emekli promosyonu 25 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak Temmuz zamları sonrasında banka promosyonlarında artış beklenenler arasında. İşte, emekli banka promosyonlarında son durum...

İş Bankası

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:

0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL

10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL

15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL

20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL promosyon ödeniyor.

10.000 TL - 14.999 TL = 8.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999 TL = 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon

Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maşı 10 bin TL altında olanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 01 Temmuz -31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Ayrıca Garanti'de 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatı da mümkün.