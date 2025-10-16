-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Emekli banka promosyon tutarları 2025: Banka promosyonları ne kadar oldu? Promosyon veren bankalar listesi
Haber Tarihi: 16 Ekim 2025 10:32 -
Güncelleme Tarihi:
16 Ekim 2025 11:32
Emekli banka promosyon tutarları 2025: Banka promosyonları ne kadar oldu? Promosyon veren bankalar listesi
Banka promosyon ödemeleri, emekli maaşından yararlananlar için söz konusu oluyor. Ancak bir bankadan maaşını 3 yıl süre ile almayı garanti edenlere emekli promosyonu yatırılabiliyor. Ayrıca promosyon tutarları kamu ya da özel bankalarda değişkenlik gösteriyor. En yüksek promosyon veren bankalar özellikle 2025 Temmuz zammlı sonrası öne çıkmaya başladı. 12 bin TL'den başlayan emekli banka promosyonları için ''Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?'' sorusu yöneltiliyor.
Promosyon ödemeleri, maaşlarını belirli süre boyunca aynı bankadan alan emeklilerin gündeminde bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının her birinin promosyon tutarları ise farklılık gösteriyor. Ek ödemelerle beraber en yüksek emekli promosyonu 25 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak Temmuz zamları sonrasında banka promosyonlarında artış beklenenler arasında. İşte, emekli banka promosyonlarında son durum...
TEMMUZ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
İş Bankası
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:
Aylık maaşı
0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL
10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL
15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL
20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.
Halkbank
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL promosyon ödeniyor.
Aylık maaş
10.000 TL - 14.999 TL = 8.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL = 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon
Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maşı 10 bin TL altında olanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Garanti
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 01 Temmuz -31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.
Ayrıca Garanti'de 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatı da mümkün.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.