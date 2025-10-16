Haber Tarihi: 16 Ekim 2025 10:32 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 11:32

Emekli banka promosyon tutarları 2025: Banka promosyonları ne kadar oldu? Promosyon veren bankalar listesi

Banka promosyon ödemeleri, emekli maaşından yararlananlar için söz konusu oluyor. Ancak bir bankadan maaşını 3 yıl süre ile almayı garanti edenlere emekli promosyonu yatırılabiliyor. Ayrıca promosyon tutarları kamu ya da özel bankalarda değişkenlik gösteriyor. En yüksek promosyon veren bankalar özellikle 2025 Temmuz zammlı sonrası öne çıkmaya başladı. 12 bin TL'den başlayan emekli banka promosyonları için ''Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?'' sorusu yöneltiliyor.

Emekli banka promosyon tutarları 2025: Banka promosyonları ne kadar oldu? Promosyon veren bankalar listesi
Abone Ol
Promosyon ödemeleri, maaşlarını belirli süre boyunca aynı bankadan alan emeklilerin gündeminde bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının her birinin promosyon tutarları ise farklılık gösteriyor. Ek ödemelerle beraber en yüksek emekli promosyonu 25 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak Temmuz zamları sonrasında banka promosyonlarında artış beklenenler arasında. İşte, emekli banka promosyonlarında son durum...

 TEMMUZ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

İş Bankası

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:

Aylık maaşı

0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL
10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL
15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL
20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL promosyon ödeniyor.

Aylık maaş

10.000 TL - 14.999 TL = 8.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL = 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon

Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maşı 10 bin TL altında olanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 01 Temmuz -31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Ayrıca Garanti'de 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatı da mümkün.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Burak Akıncı: 'Türkiye'den teklife açığım' Futbol Burak Akıncı: "Türkiye'den teklife açığım"
Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır, UEFA MIP'e katıldı Futbol Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır, UEFA MIP'e katıldı
Hakemlerden TFF'ye taban ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısı Fenerbahçe Hakemlerden TFF'ye taban ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısı
Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu! Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!
Kenan Yıldız'a büyük onur Juventus Kenan Yıldız'a büyük onur
Eski yıldızlar, Antalya'da turnuvada buluştu Futbol Eski yıldızlar, Antalya'da turnuvada buluştu
Erhan Erentürk: 'Barthez'e benzetilmek hoşuma gidiyor' Gençlerbirliği Erhan Erentürk: "Barthez'e benzetilmek hoşuma gidiyor"
Göztepe'de Avrupa hayali sürüyor Göztepe Göztepe'de Avrupa hayali sürüyor
Vanspor'da Cedric'in hedefi 'gol katkısını' artırmak Spor Toto 1. Lig Vanspor'da Cedric'in hedefi "gol katkısını" artırmak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan yine Fenerbahçe'ye gitti!
2
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap!
3
Stuttgart'tan Türkiye'ye tepki: Atakan Karazor
4
Fenerbahçe'den Talisca kararı!
5
Galatasaray'a Şilili orta saha: Felipe Loyola
6
Pinamonti: "Icardi beni yanına aldı"
7
Shakhtar Donetsk, Rusya 2. Ligi'nde yer alacak

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.