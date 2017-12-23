El Clasico R.Madrid Barcelona maçını şifresiz veren kanallar hangileri? Kanal listesi

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Real Madrid-Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
lı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.
'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona
arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona
ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.
İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor. - En değerli Real Madridli Ronaldo
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.
Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.
Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:
- En pahalısı Messi
| Oyuncu
| Piyasa değeri
| Cristiano Ronaldo
| 100 milyon avro
| Gareth Bale
| 80 milyon avro
| Toni Kroos
| 70 milyon avro
| Karim Benzema
| 60 milyon avro
| Sergio Ramos
| 40 milyon avro
| Luka Modric
| 40 milyon avro
| Isco
| 40 milyon avro
| Marcelo
| 38 milyon avro
| Raphael Varane
| 35 milyon avro
| Dani Carvajal
| 32 milyon avro
| Casemiro
| 30 milyon avro
| Marco Asensio
| 30 milyon avro
| Mateo Kovacic
| 25 milyon avro
| Theo Hernandez
| 20 milyon avro
| Keylor Navas
| 18 milyon avro
| Dani Ceballos
| 17 milyon avro
| Nacho Fernandez
| 15 milyon avro
| Lucas Vazquez
| 15 milyon avro
| Jesus Vallejo
| 15 milyon avro
| Marcos Llorente
| 15 milyon avro
| Kiko Casilla
| 6 milyon avro
| Borja Mayoral
| 2,5 milyon avro
| Achraf Hakimi
| 300 bin avro
İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona
'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.
Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.
Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor.
Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip. Barcelona
lı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:
Genel Bilgiler
| Oyuncu
|Piyasa değeri
| Lionel Messi
| 120 milyon avro
| Luis Suarez
| 90 milyon avro
| Sergio Busquets
| 60 milyon avro
| Ivan Rakitic
| 45 milyon avro
| Gerard Pique
| 40 milyon avro
| Ousmane Dembele
| 33 milyon avro
| Jordi Alba
| 32 milyon avro
| Samuel Umtiti
| 30 milyon avro
| Marc-Andre ter Stegen
| 25 milyon avro
| Sergi Roberto
| 25 milyon avro
| Andre Gomes
| 25 milyon avro
| Andres Iniesta
| 20 milyon avro
| Paulinho
| 20 milyon avro
| Nelson Semedo
| 20 milyon avro
| Paco Alcacer
| 18 milyon avro
| Denis Suarez
| 18 milyon avro
| Lucas Digne
| 16 milyon avro
| Arda Turan
| 15 milyon avro
| Rafinha
| 15 milyon avro
| Gerard Deulofeu
| 12 milyon avro
| Jasper Cillessen
| 9 milyon avro
| Javier Mascherano
| 8 milyon avro
| Aleix Vidal
| 7,5 milyon avro
| Thomas Vermaelen
| 3 milyon avro
- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile 4. sırada yer alan Real Madrid, 42 puan 35 averaj ile lider durumda bulunan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.
- 81.044 kişi kapasiteli Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paco Alcacer, Gerard Deulofeu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- Son 10 yılda, Zinedine Zidane ile Ernesto Valverde 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 5 galibiyet elde etti.Ev Sahibi
- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
- En golcü oyuncuları: Cristiano Ronaldo (4), Marco Asensio (4)
- En fazla asist yapan oyuncular: Karim Benzema (3), Marco Asensio (3).Konuk Ekip
- 7 golle en az gol yiyen takımı.
- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Marc-Andre Ter Stegen (1.440 dakika).
- 13 maçla en fazla galibiyet alan takım.
- 42 golle en fazla gol atan takımı.Son Karşılaşmalar
- Real Madrid 4 ve Barcelona 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.
- Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi.
- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.