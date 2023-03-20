Eksun Gıda kaç lot verir? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Eksun Gıda halka arz talep toplama işlemleri tamamlandı. Yatırımcı tarafından büyük ilgi gören Eksun Gıda halka arzının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih merak ediliyor. Peki, Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek?Eksun Gıda halka arzında 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplandı. 48,90 TL'den eşit dağıtım yoluyla halka arz olan Eksun Gıda, 20,042,502 Lot veriyor.Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.Eksun Gıda halka arz oldu. Satışa sunulan payların yüzde 35'i yurt içi kurumsa yatırımcılara, yüzde 57'si bireysele, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Halka arz süreci 3 gün boyunca devam ederek talepler toplandı. #EKSUN koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan kağıdın açılış fiyatı 48,90 TL oldu.15-16-17 Mart 2023 tarihleri arasında talep toplayan Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Şirket, totalde 20,042,502 lot dağıttı. Bu hafta içerisinde borsada gong sesi Eksun Gıda için çalacak. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yapıldı. Hisse senedinin 23 Mart'ta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.1996 yılından beri sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Eksun Gıda 2'si Tekirdağ'da 1'i Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesi ile ülkemizin lider un üreticisidir.Eksun Gıda, endüstriyel un segmentinde Sinangil Profesyonel ürün grubu altındaki Ekmeklik, Çeşitlik, Tam Buğday, Gofretlik, Bisküvilik, Kek Un, Lüks Sandviçlik, Tostluk ve Ramazan Pidesi yapımında en çok tercih edilen Pidelik Atbazar markalarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra, perakende ürün grubunda ise Sinangil ve Gluten Yok markalarıyla bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor. Eksun Gıda Silobas sevkiyatları da dahil olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor.Kurum bünyesinde istihdam ettiği çok sayıdaki gıda ve ziraat mühendisiyle Eksun Gıda, ürün kalitesinde yakaladığı standart ve satış sonrasında sağladığı uzman desteği sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor. Bu başarısını devam ettirmek için en üst seviyedeki sağlık ve güvenlik şartları altında üretim yapıyor. Eksun Gıda, TSE-ISO 22000, TSE-ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgeleri ile Gimdes helal belgelerine sahiptir.Gelirlerinin yaklaşık 25%'i ihracattan oluşan Eksun Gıda'nın yıllık ihracat geliri 50 Milyon dolara ulaşmaktadır. 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörünün lider firmalarından olan Eksun Gıda'nın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler başlıca ihracat pazarları arasındadır.