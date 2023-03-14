Eksun Gıda halka arz oransal mı, eşit mi? Eksun Gıda halka arz hangi bankalarda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

SKP Eksun Gıda'nın halka arzını onayladı. Halka arz kararının duyurulmasının ardından yatırımcılar "Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda halka arz hangi bankada var? Eksun Gıda halka arz enerji eşit mi, oransal mı?" sorularına yanıt aramaya başlandı. Eksun Gıda 2'si Tekirdağ'da 1'i Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisidir.Şirket halka arzda oransal dağıtım yapacak.Eksun Gıda hissesi 48,90 TL'den halka arz olacak.Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak.Eksun Gıda hissesinin sembolü "EKSUN" olacak.Eksun Gıda halka arzının büyüklüğü 980.07 milyon TL olarak açıklandı.Eksun Gıda'nın halka arz açıklık oranı 28,63%'dür. Toplamda 20,04 milyon adet lot dağıtılacaktır.Eksun Gıda şirketindeki çoğunluk payların sahibi 100% ile "Eksim Yatırım Holding" olarak gözükmektedir.EKSUN Gıda halka arzına katılım sağlamak için, aşağıda belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden #EKSUN koduyla talepte bulunulacak.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ŞubeleriInvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Teb A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.