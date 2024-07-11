Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:49

Ek ders ücreti neden yatmadı? Temmuz 2024

Temmuz ayının ikinci haftasına girilirken ek ders neden yatmadı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuz ayının ilk haftası geride bırakılırken dikkatler öğretmen ek ders ücreti ödeme tarihine çevrildi. Peki, Ek ders neden yatmadı? Temmuz ayı öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Ek ders ücreti neden yatmadı? Temmuz 2024
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Ek ders ücreti ödeme tarihinde son durum, öğretmenler tarafından takip ediliyor. Ek ders ücreti, Devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor. Peki, Ek ders neden yatmadı? Temmuz ayı öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak?

EK DERSLER NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?
Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin Temmuz 2024 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Yapılan hesaplama doğrultusunda ayda 80 saat ek ders ücreti alan bir öğretmen için artık 10.000 TL ödeme yapılacak.


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