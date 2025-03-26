E Okul VBS Neden Açılmıyor? E Okul Çöktü Mü?  

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönettiği e-okul sistemi, özellikle bazı dönemlerde yoğun olarak kullanılan bir uygulamadır. e-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak isteyenler yoğun olarak "e-Okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?" sorgulamalarına başladı. Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmaya çalışan ve sorunla karşılaşan kullanıcılar sorunun kaynağını öğrenmek istiyor.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini takip ettiği kritik bir platformdur.



e-Okul sisteminde yaşanan sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. e-Okul sistemine girişte sorun yaşayanlar internet tarayıcısı ya da internet bağlantısında sorun olabileceğinden kontrol ederek tekrar deneyebilirler.

